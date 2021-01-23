شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين العراقيين: لا يوجد صحفى معتقل.. و475 "شهيد المهنة" منذ 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامى، أنه "لا يوجد صحفى واحد معتقل فى السجون العراقية".

وقال اللامى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - "إن الأسرة الصحفية العراقية قدمت، منذ 2003، 475 شهيدا، وهو الرقم الأعلى عالميا".

وأكد أن الإعلام العراقى كان له الدور المؤثر فى رفع معنويات المواطنين فى فترة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقدم خلال هذه الفترة 55 شهيدا من الصحفيين.

وأضاف : "تم سن قانون للصحفيين ورواتب تقاعدية لعوائل المتوفين من الصحفيين، واعتبارهم شهداء ضد الإرهاب".

وأوضح أن قانون حماية الصحفيين يلزم المؤسسات الإعلامية بتوقيع عقود مع الإعلامى والصحفي، وتوضع نسخ منها فى النقابة وسنعمل على تفعيلها".

وأشار إلى أن الإعلام نجح فى كشف الفساد ومكافحته.. وقال: "إن الإعلام نجح بعد عام 2003 فى النقد السياسي، وإن السياسى بدأ يتخوف من الشريط الإخبارى فى القنوات".