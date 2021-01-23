شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الكويتى يضبط مصريين يبيعان أدوية بطرق غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظبطت وزارة الداخلية الكويتية، وافدين مصريين وبحوزتهما أدوية خاصة بمهنة الصيدلة، ويعملان على توزيعها بشكل غير قانوني. وفقا لصحيفة "الجريدة" الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمنى، أن عدة بلاغات وردت إلى مخفر السالمية، تفيد بوجود شخص يعمل على إعطاء المارة أشياء غير معلومة، ويتسلم منهم مبالغ مالية في ساحة ترابية داخل المنطقة، في مشهد يثير الريبة والشك.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغات توجه رجال الأمن إلى الموقع، وتم ضبط المتهم الاول ويدعى (م.م) مصري الجنسية أثناء توزيعه لحبوب "ليريكا" وعقار "نيرفاكس" مقابل مبالغ مالية، واعترف المتهم على شريكه الثاني ويدعى (ع.ظ) مصري الجنسية، حيث أرشد عن مكانه وتم ضبطه، مشيرا إلى أن رجال الأمن أحالوا المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.