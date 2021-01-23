شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة التونسية: الوضع الوبائى فى البلاد خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية ومديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أن الوضع الوبائى خطير ويستوجب تشديد الردع والامتثال إلى كل الإجراءات والبرتوكولات الصحية، موضحة أن جميع المؤشرات تبرز تواصل انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل تصاعد فى عدد الوفيات والحالات الخطرة وحالات الإيواء بالمستشفيات.

وأرجعت الناطقة التونسية - خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشى وبمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية - تدهور الوضع الوبائي، إلى عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات التى تم اتخاذها والبرتوكولات الصحية الموضوعة فى كل القطاعات وخاصة تواصل التجمعات والتظاهرات.

وفى هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة التونسية، على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة، والتزام المواطنين بكل القرارات التى يتم الإعلان عنها والتحلى بالحذر واليقظة.

كما دعا أجهزة الدولة إلى التشدد فى إنفاذ القانون وكل الإجراءات، وإحكام التنسيق بينها للتصدى لانتشار الوباء وكسر حلقات العدوى.