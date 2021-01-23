شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص برصاص مسلحين حوثيين داخل مستشفى الجوف شمالى شرق اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر محلية يمنية مقتل مدنى برصاص مسلحين حوثيين، فى حرم مستشفى الجوف العام بمدينة الحزم مركز المحافظة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية شمالى شرق البلاد.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، إن: "عددا من المسلحين الحوثيين، اقتحموا مستشفى الجوف العام فى مدينة الحزم، وعلى الفور باشروا إطلاق الرصاص على شخص يدعى ابن فياض وأردوه قتيلا، فيما غادر المسلحون الحوثيون المستشفى، أمام مرأى حراسة المستشفى وعناصر الميليشيات المنتشرة فى المدينة التى تفرض سيطرتها عليها".

وتشهد مدينة الحزم انتشارا واسعا للفوضى وحالة الانفلات الأمني، منذ سيطرة ميليشيا الحوثى عليها مطلع العام الماضي.