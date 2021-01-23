شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1600 لغم زرعتها مليشيا الحوثى فى منطقة باب المندب باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطنى للتعامل مع الألغام باليمن بالشراكة مع المشروع السعودى لنزع الألغام (مسام)، اليوم السبت، 1600 لغم زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية فى منطقة باب المندب.

وأوضح مدير البرنامج العميد الركن أمين العقيلى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - أن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغم مضادة للدروع وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة زرعتها المليشيات الحوثية فى مناطق سكنية وطرق عامة وأماكن رعى فى باب المندب.