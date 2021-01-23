شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن حجز حوالى 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المركز الليبى لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز أنهى الإجراءات لضمان حجز كمية تقدر بحوالى 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا وهو ما يكفى لتطعيم 1.4 مليون شخص.

وكشف النجار - فى تصريح نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن اللقاحات ستتوفر عبر آلية "كوفاكس" الدولية التى تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، والتى من المتوقع أن تقوم توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة فى العالم، ومن المخطط لإنتاج وتوزيع مليارى جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف مدير المركز أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر ، وأنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا فى ليبيا، موضحا أن الوضع الوبائى فى ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.

يذكر أن الوضع الوبائى فى ليبيا ارتفع فى الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا فى عدد الإصابات وازدحاما فى مراكز العزل وارتفاعا قليلا فى نسب الوفيات.