شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى 5ر319 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 319 ألفا و519 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306 آلاف و246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250حالة إضافية، فيما جرى تسجيل 10 حالات وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.