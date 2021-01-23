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الأردن تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى 5ر319 ألف حالة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 319 ألفا و519 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306 آلاف و246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250حالة إضافية، فيما جرى تسجيل 10 حالات وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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