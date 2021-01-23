شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن إقامة المباريات الرياضية بدون جمهور لمنع انتشار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفريق الحكومى المعنى بإجراءات التصدى لوباء كورونا فى سوريا، إقامة المباريات الرياضية من دون جمهور.

وأجرى الفريق الحكومى - خلال اجتماعه اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السورية - مراجعةً وتقييماً شاملاً لواقع الإصابات وحالات الشفاء خلال الفترة الماضية والخطوات المتخذة للتصدى للفيروس والحد من انتشاره.. وجدد التأكيد على ضرورة التشدد فى تطبيق القرارات المتخذة سابقاً فى هذا المجال.

وطلب الفريق الحكومى من جميع الجهات العامة ذات العلاقة أن تكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أى تطورات محتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أى تطور يمكن أن يحدث.. مؤكداً أن السلامة العامة وصحة المواطنين أولوية فى العمل الحكومى فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وناقش الفريق الحكومى مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.. وكلف وزارة الصحة بتقديم مذكرة فى ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات حول الآلية المتبعة ومراحل الإنجاز والمعوقات.. مؤكداً أن الحكومة تبذل كل جهدها للحصول على اللقاحات الآمنة وتقديمها للمواطنين.