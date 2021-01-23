سفير إثيوبيا لدى السودان يغادر البلاد جوا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر مطلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت إن:

© REUTERS / Hannibal Hanschke

"السفير الإثيوبي في الخرطوم توجه إلى بلاده يوم الجمعة بعد أن منعته السلطات الأمنية السودانية من السفر برا".

وبحسب تقارير إعلامية سودانية، استمرت التوترات على الحدود بين البلدين منذ التسعينيات.

وهو ناتج عن أنشطة الفلاحين الإثيوبيين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني للقيام بأنشطة زراعية في الأراضي السودانية المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعات مسلحة مختلفة في شمال وشمال غرب إثيوبيا.

في الأشهر الأخيرة ، تدهور الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا مرة أخرى. في ديسمبر 2020، أفادت الأنباء بمقتل أربعة جنود سودانيين وإصابة 12 آخرين في تجدد الاشتباكات الحدودية. في يناير هاجمت المليشيات الإثيوبية عددًا من القرى السودانية في المنطقة الحدودية. وبحسب وزارة الخارجية السودانية، فقد أسفرت إحدى هذه الهجمات عن مقتل خمس نساء وطفل وفقدت امرأتان. بعد هذه الأحداث، تفقد رئيس مجلس سيادة السودان القائد العام للقوات المسلحة بالبلاد عبد الفتاح البرهان، القوات المنتشرة في المناطق الشرقية على الحدود مع إثيوبيا.