مصر تتعاقد رسميا على لقاح "أكسفورد"

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، اللواء طبيب، بهاء الدين زيدان، في بيان رسمي، أنه بناء علي توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعاقدت الهيئة مع شركتي "آر-فارما" وشركة "سيرام إنستتيوت" المصنعين للقاح فيروس كورونا "أكسفورد-أسترا زينيكا".

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وأشار زيدان إلى أن التعاقد يشمل الحصول علي 20 مليون جرعة.

وتعتزم شركة "أسترا زينيكا" تخفيض إمداداتها من لقاح كورونا إلى دول الاتحاد الأوربي بنسبة 60%.

وبحسب وكالة "رويترز"، اليوم السبت، فقد قال مصدر إن شركة "أسترا زينيكا" أخبرت مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بأنها ستخفض شحنات لقاحها للوقاية من فيروس كورونا بنسبة 60% لتصبح 31 مليون جرعة في الربع الأول من العام نتيجة مشكلات في الإنتاج.

يشار إلى أن أسترا زينيكا كان من المقرر أن تورد نحو 80 مليون جرعة لقاح إلى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد بحلول نهاية مارس/ آذار، حسبما أفاد المسؤول الذي شارك في المحادثات.

وأضاف المسؤول أن شركة "أسترا زينيكا" تعتزم بدء عمليات توصيل اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي في 15 فبراير/ شباط وفقا للخطط الأصلية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، عن تراجع نسب الشفاء بين مرضى "كورونا" في مصر.

وقالت الوزارة إن بياناتها تؤكد تراجع نسب شفاء مرضى كورونا في المستشفيات إلى 78.4% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة، بحسب بوابة أخباراليوم الحكومية.