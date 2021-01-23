أنصار الله": لم ننفذ أي هجوم ضد دول التحالف العربي خلال آخر 24 ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان:

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

"تنبه القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان (في إشارة إلى دول التحالف العربي) خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف "نؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز"، حسب تعبيره.

وشهدت مديريتا الدُريهِمي وحَيْس جنوبي الحديدة، مطلع الأسبوع الماضي، مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة الحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 75 من الجانبين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

والاثنين الماضي، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال أبهيجيت غوها، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، إلى إيقاف التصعيد العسكري في محافظة الحديدة محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الطرفان أواخر عام 2018م.

واعتبر الجنرال غوها في بيان، أن "الاشتباكات في الحديدة تتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار"، داعياً إلى "تمكين فرق البعثة من زيارة المواقع المثيرة للقلق".