وزير الخارجية العراقي: سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار الحوار الاستراتيجي

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية فإن حسين أكد أنه سيطلب من الإدارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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تصريحات حسين جاءت وفق البيان خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بعنوان (السياسة الخارجيّة-الفرص والتحديات).

وقال إن الجلسات القادمة ستتضمن بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في العراق.

يشار إلى أن الجلسة الأولى من المفاوضات بين بغداد وواشنطن في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي كانت قد عقدت في الـ 10 من يونيو/ حزيران العام الماضي للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين.

وكانت الجلستان الأولى والثانية تحضيريتان ضمن دائرة متلفزة مغلقة، مثل الفريق العراقي فيهما خمسة مفاوضين، هم عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف، وجميعهم شخصيات دون درجة وزير.

أما الفريق الأمريكي فتكون من خمس شخصيات، وهم السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وجوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وديفيد كوبلي نائب مساعد وزير شؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة.