في ذكرى رحيله... لقطات من حياة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبدالعزيز

دبي - محمود عبدالرازق - نبذة عن حياته

الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، هو الملك السادس للمملكة العربية السعودية ويلقب بخادم الحرمين الشريفين وهو ذات اللقب الذي اتخذه الملك فهد قبله.

© REUTERS / COSTAS BALTAS

وهو الابن الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأمه هي فهدة بنت العاصي بن شريم الشمري.

ولد عام 1924 بمدينة الرياض، بينما تقول معلومات أخرى إن تاريخ ميلاده الحقيقي كان عام 1916.

في عام 1995 استلم إدارة شؤون الدولة وأصبح الملك الفعلي بعد إصابة الملك فهد بمتاعب صحية.

تولى الحكم

وبعد وفاة الملك فهد في 1 أغسطس 2005 تولى الحكم، وبالإضافة لكونه ملكا للدولة شغل منصب رئيس مجلس الوزراء تبعا لأحكام نظام الحكم في المملكة القاضية بأن يكون الملك رئيسا للوزراء.

إنجازات داخلية

قاد الملك عبد الله مشروعا إصلاحيا حذرا محاولا التوفيق بين جناح ليبرالي متعطش للتطوير وبين المؤسسة الدينية المحافظة جدا وبالغة النفوذ.

ومن الإصلاحات الأبرز داخليا، إجراء أول انتخابات في تاريخ المملكة عام 2005، بالإضافة إلى تعيين الراحل 30 امرأة في مجلس الشورى في يناير 2013، كما تمكنت نساء المملكة من المشاركة بالاقتراع في الانتخابات البلدية للمرة الأولى عام 2015.

© AP Photo

وخفف الملك عبد الله أيضا من سطوة الشرطة الدينية وأدخل إصلاحات على قطاع التربية، كما افتتح عام 2009 أول جامعة مختلطة في المملكة وهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

أسس العاهل السعودي الراحل لأول مرة في بلاده عام 2006 هيئة البيعة، وأصدر في ديسمبر 2007 أمرا ملكيا بتشكيلها برئاسة الأمير مشعل بن عبد العزيز لتتولى مهمة تأمين انتقال الحكم بين أبناء أسرة آل سعود.

السياسة الخارجية

تعتبر أهم مبادراته في الوطن العربي هي مبادرة السلام العربية، وكان قد أطلقها العاهل السعودي الراحل حين كان وليا للعهد، خلال القمة العربية في بيروت عام 2002.

وتقضي المبادرة بإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف بإسرائيل وتطبيع علاقات الدول العربية معها.

إقليميا، واجه الملك الراحل باستمرار تمدد النفوذ الإيراني.

وحسب تسريبات موقع "ويكيليكس" المشهور، دعا عبدالله الولايات المتحدة إلى التصدي للمشروع النووي الإيراني.

وفي سبتمبر عام 2014، انضمت المملكة الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يخوض الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

الحوار بين الأديان السماوية

© REUTERS / POOL

كذلك من أبرز مبادراته، الحوار بين الأديان السماوية (الإسلام، واليهودية، والمسيحية)، أطلقها في 14 مارس 2008، أي بعد أقل من 5 أشهر على زيارته التاريخية للفاتيكان في نوفمبر 2007، ليكون أول ملك سعودي يزور هذا المكان المقدس لدى المسيحيين الكاثوليك في العالم.

الربيع العربي

لم تتأثر السعودية كثيرا بأحداث "الربيع العربي" وعواصفه التي هبت في العالم العربي منذ عام 2011، بالرغم من إطلاق دعوات لإقامة ملكية دستورية، وحصول اضطرابات في المناطق الشرقية من البلاد.

واستغل الملك السعودي الراحل الثروة الضخمة لاتخاذ إجراءات ترضي المواطنين، وخصص 36 مليار دولار لخلق وظائف وبناء وحدات سكنية ومساعدة العاطلين عن العمل.

كما عرف الملك عبدالله بدفاعه عن الأنظمة العربية القائمة، حيث استقبل على أرض المملكة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ولم يرحب بإسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ثم دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، كما اعتبرت المملكة جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

سبب وفاته

بدأت الحالة الصحية للملك عبد الله بالتراجع، حيث كان يعاني من التهاب رئوي.

وفي 23 يناير 2015 توفي الملك عبدالله، واستلم مقاليد الحكم من بعده أخوه سلمان بن عبد العزيز.