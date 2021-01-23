شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران العراقية تؤكد انتظام الحركة في مطار بغداد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم أن حركة الطيران من وإلى مطار بغداد الدولي تسير بشكل طبيعي.



وأفاد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية ,ولم تتأثر بحادثة سقوط ثلاثة صواريخ في ساعة متأخرة من ليلة أمس في محيط المطار .



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ سقط أحدها على منزل فيما سقط الصاروخان الآخران في محيط المطار من دون وقوع إصابات بشرية.