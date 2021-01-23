شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 778 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 8 .612 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالى الإصابات فى العراق إلى 612 ألفا و870 حالة.

وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 12 ألفا و988 حالة.

ولفتت إلى أن 1546 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 579 ألفا و838 حالة.