شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى السعودية: ليلة منتصف شعبان مثل سائر الليالى .. وإحياؤها بالصيام بدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بعدم جواز تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، أو يومها بصيام، مؤكدًا أن هذا الفعل بدعة.

وقال مفتي السعودية في كلمة –نقلتها صحيفة سبق- "تكلم العلماء عن ليلة النصف من شعبان. والجمهور يقولون لا خصائص لها، لا بصلاة ولا بصيام ولا باجتماع ولا بأي أمر من الأمور؛ فهي ليلة من سائر الليالى ، مضيفا إن إحياء ليلة النصف من شعبان بصلوات جماعية، وصوم يومها، بدعة؛ إذ لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

يُشار إلى أن ليلة منتصف شعبان هي ليلة الخامس عشر من الشهر الهجري شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، ويحييها البعض في بلاد خليجية وعربية وإسلامية مختلفة بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم، وبالفعاليات والاحتفالات.