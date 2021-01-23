شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تسمح للمقاهى والمطاعم بالعمل بنسة اشغال 30 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية ، نصاف بن علية ، اليوم السبت ، أنه يمكن لأصحاب المطاعم والمقاهي العودة إلى العمل بالإجراءات السابقة المتمثلة في السماح بطاقة استيعاب لا تجاوز 30%، وفق ما ذكرت إذاعة موزاييك ، مشيرة الى منع الشيشة والتدخين في هذه الفضاءات العامة والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، داعية أعوان المراقبة الاقتصادية والصحية إلى تشديد الرقابة وإغلاق المحلات المخالفة.

ودعت بن علية ، الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم الـ 65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل والاكتفاء بقضاء حاجياتهم الأساسية والابتعاد عن الاماكن المكتظة والمغلقة لتجنب العدوى بكورونا .