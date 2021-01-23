شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية فى لبنان اعتراضاً على تمديد الإغلاق بدون تأمين مساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من أهالى مدينة صيدا جنوب لبنان، وقفة احتجاجية رفضا لقرار تمديد التعبئة العامة (الإغلاق العام)من دون تأمين مقومات الحياة الأساسية من حليب للأطفال وغذاء ودواء وحاجات منزلية ضرورية.وفق موقع"إم تى فى"اللبنانى.

وتلا محمد البابا ، خطابا موجها الى محافظ الجنوب منصور ضو، أكد فيه رفض تمديد التعبئة من دون تقديم بديل يمكن الناس من الصمود. وقال: "جئنا اليوم حاملين هم الوباء والابتلاء لنقدم لكم رسالة تعبر عن حالنا لتنقلها الى مجلس الدفاع الأعلى. نبهنا سابقا إلى أن تمديد الحجر المنزلي والذي سيطول لعشرات الأيام وربما الى أشهر من دون تأمين مقومات الحياة الأساسية من حليب الأطفال وغذاء ودواء والحاجات المنزلية الضرورية، سيكون بمثابة إعلان إعدام جماعي لأكثرية الشعب الذي أصبح يعيش بخبزه اليومي".

أضاف: "الخزينة منهوبة والودائع تبخرت وجراد الفساد أكل الأخضر واليابس والمواد الأساسية المدعومة من أموال ضرائبنا أصبحت إما خارج الحدود أو في مستودعات المافيات التي تنهش أجسادنا وأرواحنا ولن تشبع. إن التقصير والإهمال والتراخي على مدى الخمسة أشهر وفشل الوزارات والأجهزة المعنية بإعداد خطط الطوارىء والتحصين، وتحديدا دور مجلس الوزراء المستقيل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وأجهزة الحدود البرية والبحرية والمطار ومجمل البلديات ولجان كورونا على ألوانها، وأخيرا وليس آخرا مجلس الدفاع الأعلى الغارق في الخلافات وتباين الآراء، هم الذين تسببوا بانتشار الوباء كالنار في الهشيم".