شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: لم نتلق أى بلاغ بوجود أعراض زائدة عن الحد لمتلقيى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الأردنية، أنها لم تتلق أى بلاغ بوجود أعراض زائدة عن الحد من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وقال مساعد أمين عام الرعاية الصحية بالوزارة الدكتور غازى شركس - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - إن الأعراض التى ظهرت خفيفة ومتوقعة لأى تطعيم؛ مثل الألم فى موقع الحقن أو تورم واحمرار فى موقع الحقن وصداع وأحيانا آلام فى المفاصل وحرارة خفيفة.

وأضاف أن هناك 150 فريقا يتابعون الأشخاص الذين تناولوا اللقاح لسؤالهم عن وجود أية أعراض جانبية بعد تلقى اللقاح، وأن عملية التطعيم تسير بشكل سلس وعلى ما يرام.

وأشار إلى أن عدد متلقيى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى المملكة تجاوز 30 ألف شخص من الفئات الرئيسة والكوادر الصحية، فيما بلغ عدد المسجلين فى المنصة أكثر من 300 ألف شخص، داعيا المواطنين للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى المخصص من أجل أخذ اللقاح وحجز دور لهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية بدأت فى 13 يناير الجارى البرنامج الوطنى للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" ولقاح "فايزر -بيونتيك".