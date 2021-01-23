شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 534 إصابة بفيروس كورونا وصفر في الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد، إلى 160901 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 50 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6203 حالات.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8978 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1455481 فحصا.

وجددت الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 439 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 153746 حالة.