المحامون العرب يطالبون المنظمات الإقليمية والدولية بالتضامن مع العراق

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القاهرة - سامية سيد - أكد المحامون العرب إدانتهم واستنكارهم وشجبهم للانفجار الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد مؤخراً ووصفوه بانه عمل إرهابي خسيس يستوجب الإدانة العربية والدولية مشيرين إلى أن مثل هذه الجرائم الإرهابية التى ترتكب بين حين وأخر وتودى بحياة المواطنين الأبرياء على أيدى جماعات همجية تسخر من أجل إزهاق الأرواح .



جانب من اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والذي عقد بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد وبحضور أعضاء الأمانة العامة ومشاركة النقيب مازن إرشادات نقيب المحامين بالأردن رئيس دورة الانعقاد الطارئ و المستمر للمكتب الدائم وبمشاركة النقيب فيراس فارس نقيب المحامين السوريين، وطالب النقيب المكاوي كافة نقابات المحامين والدول العربية و المنظمات العربية و الإقليمية والدولية بالتضامن مع العراق شعباً وحكومة معرباً عن تقدير المحامين العرب لشعب العراق متمنيين له الامن و الاستقرار و السلام.



اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب



جانب من اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب

يذكرأن، أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها الشديد إزاء أنباء الإنفجارين الإرهابيين الغادرين الذين وقعا صباح أول أمس في بغداد وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى الأبرياء، وأعربت الأمانة العامة، في بيان لها صادر اليوم عنها ونقله المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معلنة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب.

وثمنت الجهود القيمة التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية في التصدي لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، واثقة من قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار بما يعزز مسار التنمية والازدهار.