السيسي للمصريين: بتسألوني عن التعليم وأنا بسألكم عن تحديد النسل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت: "إحنا مش بنعمل المشروعات دي كلها عشان الناس تقولنا شاطرين، لكن عشان أهلنا وناسنا وبلادنا".

وتابع "الناس اللي بتقول فين التعليم من المشروعات دي، إحنا مش سايبين حاجة، وشغالين في التعليم الأساسي والتعليم العالي".

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وتسائل قائلا "الناس اللي بتقولي أخبار التعليم إيه، هقولهم وأخبار تحديد النسل إيه؟"، مشيرًا إلى خطورة الزياة السكانية الكبيرة على تحقيق التنمية في مصر.

وواصل مازحا "ولا أنتم عايزين تطلبوا مننا، وإحنا منطلبش منكم حاجة؟".

ويفتتح الرئيس المصري، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكبار المسؤولين.

ويعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر، وذلك حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.