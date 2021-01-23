فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم‭‭ ‬‬السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 286 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6 في المئة ونسبة الوفيات 1.1 في المئة من مجمل الإصابات".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 174430، تعافى منها 162640 وتوفي 1949.