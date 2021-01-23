الدفاع الشعبى الأوغندى يعلن مقتل 189 مقاتلا من حركة الشباب فى الصومال

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأوغندى أن جنوده العاملة ضمن قوات حفظ السلام في الصومال قتلت 189 مقاتلا من حركة الشباب الصومالية المتطرفة جراء هجوم على أحد المعسكرات التابعة للحركة، وقالت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية - في بيان أوردته إذاعة (راديو شابيلي) الصومالية اليوم /السبت/ - إن جنوده أغارت أمس الجمعة على مخابيء للشباب في قرى "سيغالي، أديمول، كايتوي" التي تقع على بعد أكثر من مائة كيلومتر من جنوب غرب العاصمة مقديشيو.

وأضاف البيان أن الغارة التي قامت بها القوات أدت لمقتل لـ189 مقاتلا على صلة بتنظيم القاعدة، "وتدمير عدد من العتاد والمعدات العسكرية التي تُستخدم في شن الهجمات الإرهابية".



يشار إلى ان الجنود الأوغنديين يشكلون جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تهدف إلى دعم الحكومة المركزية ووقف جهود حركة "الشباب" للإطاحة بها.