شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية غزة تكشف تفاصيل انفجار وقع في بيت حانون شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن وقوع انفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وقالت الداخلية في بيان، إن قوات الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان على الفور، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار.

فيما ذكرت قناة إسرائيلية، أنه بعد الانفجار الذي وقع في غزة، تم تفعيل صافرات الانذار في غلاف غزة - بعد التحقيق تبيّن أنها فُعلت بشكل خاطئ.