المركز الوطني للأرصاد السعودي تحذر من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي من "القاتل الأسود" في ذروة فصل الشتاء، فيما وصف أحد محللي الطقس السعوديين، موجة البرد الحالية بأنها أشد كتلة هوائية باردة أثرت على أجواء المملكة هذا الشتاء.



وأوضح محلل الطقس السعودي عادل محمود القازنلي إن سبب تسمية الصقيع بـ "القاتل الأسود" هو لعدم ملاحظته أثناء سير السيارات على الإسفلت، مما يصعب التحكم والسيطرة عليها، وما يتسبب في حصول الحوادث.

ودعا القازنلي في حديث لقناة "الإخبارية" السعودية إلى أخذ الحذر حال الخروج فجأة من الأماكن الدافئة إلى الباردة، والحرص على تناول المأكولات الدسمة والمشروبات الدافئة التي تساعد على الدفء، والحذر من النوم والنار مشتعلة، حتى لا تتسبب الغازات في حدوث اختناقات.

ولفت إلى أن المملكة تعيش حالياً ذروة الشتاء، وهذه أقوى كتلة هوائية باردة مرت في فصل الشتاء هذا العام، لكن سنشهد خلال الأيام المقبلة، منخفضات أخرى قد تصاحبها كتل هوائية قادمة من القطب الشمالي، تكون أبرد مع احتمالية تساقط الثلوج خلال المنخفض القادم.

وتوقع القازنلي سقوط أمطار غزيرة خلال المنخفضات والفترة الانتقالية المقبلة من فصل الشتاء إلى فصل الخريف.