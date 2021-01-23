المغرب يتسلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤولان في وزارة الصحة المغربية إن الحكومة تتوقع استلام مليوني جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، الجمعة، ما سيمكنها من إطلاق برنامج تحصين في البلاد.



وقالت الرباط إنها طلبت للحصول على 65 مليون جرعة، منها 25 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أبرمت بشأنها اتفاقيتين مع المعهد الهندي وشركة آر-فارم الروسية بينما طلبت الباقي من سينوفارم الصينية.

ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجاناً في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 % من السكان بدءاً بالعاملين في القطاع الصحي، والأجهزة الأمنية، والمعلمين، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتعد شحنة اللقاح، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أول إمداد كبير من اللقاحات تصل إلى أي دولة أفريقية.