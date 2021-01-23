السيسي يفتتح مشروعا تنمويا يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - المشروع الذي يقع بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، حسب تصريحات راضي التي نشرتها بوابة "الأهرام" الحكومية.

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وأكد راضي أن مشروع الفيروز سيسهم بقيمة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، عن طريق إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها.

ولفت إلى أن الفيروز سيوفر كذلك 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية؛ مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى، حسب تصريحاته.

وأشار راضي إلى أن الرئيس سيفتتح عددا من المشروعات عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس عددًا آخرا من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.