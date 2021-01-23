وزير التعليم المصري: 14 فبراير سنعلن كل تفاصيل العام الدراسي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بوابة الأخبار الحكومية المصرية أكد الوزير أن كل ما يكتب قبل هذا الموعد هو اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد.

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وكان وزير التربية والتعليم المصري قد نفى وجود أي نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام، نتيجة لتداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

وأكد الوزير أن العام الدراسي مستمر دون إلغاء، مشيرا إلى أن هذا الخبر المتداول لا أساس له من الصحة نهائيا.

وقد جاء ذلك ردا على استفسارات عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومي" على تطبيق "واتسآب"، حول مدى صحة الخبر المتداول بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام.

يشار إلى أن الاستفسارات حول تأجل الدراسة، جاءت بعد أن قررت الدولة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لما بعد إجازة نصف العام ٢٠ فبراير/ شباط، وتعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١، لتبدأ إجازة نصف العام للطلاب من ١٦ يناير/ كانون الثاني حتى ٢٠ فبراير، مع عدم ذهاب الطلاب للمدارس بداية من السبت ٢ يناير ليكون استكمال تدريس المحتوي الدراسي وفقا لمنظومة التعليم عن بعد من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.