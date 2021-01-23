شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: مقترح بفرض حجر شامل نهاية كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى فوزى المهدي، أن اللجنة العلمية قد اقترحت على رئيس الحكومة فرض حجر صحي شامل كل نهاية أسبوع، مشيرا إلى أن الحجر الشامل بمفهومه القديم لم يعد ناجحا أمام ارتفاع عدد الإصابات والوفيات. وفق إذاعة موزاييك التونسية.

وأضاف في حواره لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، أن الأرقام المسجلة والتي وصلت إلى 100 وفاة في يوم واحد هي نتيجة تراخ كبير في تطبيق إجراءات التوقي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويشار إلى أن وزير الصحة فوزري مهدي يعقد اليوم السبت في مقر رئاسة الحكومة بالقصية مؤتمرا صحفيا، سيخصّص لاستعراض آخر مستجدّات الوضع الوبائي والإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة للحد من تسارع إنتشار فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الجمعة، 103 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و92 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 2389 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 193 ألفًا و273 حالة.



وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 2720 حالة من الإصابة بـ "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و573 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 409 حالات، إلى جانب 140 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.