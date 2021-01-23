شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين في العاصمة العراقية والأنبار وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، بأنه تم إطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مشيرة إلى أن صاروخان سقطا خارج مطار بغداد فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل أحد المواطنين العراقيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب آخر، أطلقت السلطات العراقية عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين في العاصمة العراقية بغداد والأنبار وكركوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، إننا نعمل على خطة أمنية شاملة لمواجهة تحديات الإرهاب، تفجيرا بغداد أمس خرق أمني لن نسمح بتكراره، والقيادات الأمنية تتحمل مسؤولية أي خرق أمني في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، قد توعد الجماعات الإرهابية بردا قاسيا بعد التفجيرات التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث قال: "سيكون ردنا قاسيًا على تفجيرى بغداد".