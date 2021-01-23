شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين اليوم السبت، فيما لم ترد أنباء عن أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.