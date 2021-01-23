شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين اليوم السبت، فيما لم ترد أنباء عن أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيومترات بمحافظة "يانجين" في مدينة "تشاوتونغ" الساعة 9:59 صباحا بتوقيت بكين، مشيرا إلى أن سكان المدن المجاورة ومدينة "تشنجدو" عاصمة مقاطعة سيتشوان على بعد حوالى 273 كيلومترا شعروا بالهزة الأرضية.