قيود جديدة على حفلات الزفاف والمطاعم في دبي

دبي - محمود عبدالرازق - كما أعلنت اللجنة عن إلزام جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة التباعد بين الطاولات من مترين إلى ثلاثة أمتار، مع خفض عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من عشرة إلى سبعة للمطاعم وأربعة لمقاهي الشيشة.

وطلبت اقتصادية دبي ومجلس دبي الرياضي من النوادي الرياضية بزيادة المسافة بين الأجهزة الرياضية والمتدربين من مترين إلى ثلاثة أمتار لضمان الصحة والسلامة العامة.

ويأتي قرار اللجنة العليا بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية خلال المناسبات والحفلات المذكورة.

وازدادت الجولات التفتيشية والمراقبة الدقيقة وتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم بدبي وذلك لضمان تطبيق التدابير الوقائية، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية يوم أمس الجمعة 2.326 زيارة.