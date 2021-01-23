شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر فى السعودية ومائل للبرودة فى الكويت ومليئ بالغبار فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية:

من المتوقع أن يكون الطقس نهار اليوم السبت مستقراً في عموم مناطق المملكة العربية السعودية، دون وجود أي فرص للأمطار.

وتُشير آخر التوقعات إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجواء المنطقة، بحيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة في ساعات الليل حول الصفر المئوي في أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية مع فرصة عالية لتشكل الصقيع.

ومع هذه التوقعات يجدر التنبيه لأصحاب الأراضي الزراعية ومُربي المواشي من التأثيرات المباشرة لهذه الموجة الباردة على هذه القطاعات مالم يتم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لحماية المواشي من النفوق برداً والمزروعات من الصقيع.

الكويت :

وفى الكويت نهارًا يكون الطقس مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ومساءا يكون بارد جدا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الأمارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم السبت مليئ بالغبار وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر وشمال الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والثاني عند 21:50