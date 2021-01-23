شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وفلسطين تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي،أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا، من نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تناولت علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي.

وأثنى وزير خارجية دولة فلسطين، خلال الاتصال - بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية- على دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية، منوها بمواقف الرئيس التونسي قيس سعيد، تجاه الشعب الفلسطيني وحرصه على استعادة حقوقه المشروعة.

وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني، نظيره التونسي، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر تنظيمه يوم 26 يناير الجاري، خلال رئاسة تونس للمجلس "حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وفي نفس السياق، تناول الوزيران الاستعدادات المتعلقة بالاجتماع الوزاري الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب والمزمع عقده قريبا في القاهرة؛ لمتابعة التطورات في المنطقة وسبل دعم القضية الفلسطينية.

وفي سياق أخر، أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون الجامعي وزيادة المنح الجامعية مع المجر، حيث يخصص المجر مائتي منحة سنوية للطلبة التونسيين في مجالات متعددة.

وذكر بيان الخارجية التونسية – أنه خلال لقاء الجرندي مع مارتون كارويلي، سفير المجر بتونس- تم بحث الاستحقاقات القادمة الهامة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

وتطرق اللقاء إلى سبل دعم العلاقات الثنائية في المجالات الحيوية، وخاصة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس (كوفيد-19)، وحصول تونس في أقرب وقت على اللقاح، إضافة إلى التعاون التقني والمالي.

ومن جانبه، عبر السفير المجري، عن استعداد بلاده لزيادة دعم تونس ودفع الاستثمار المجري بها في العديد من المجالات، كتطهير وتحلية المياه والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الذكية.