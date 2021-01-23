الارشيف / اخبار الخليج

الخارجية الفلسطينية:تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية:تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس فى صفوف الجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الجمعة، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 9 آلاف و273 حالة، وثبات عدد الوفيات عند 359.

 

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 114 حالة، والإصابات 6 آلاف و297.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا