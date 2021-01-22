"نفرض عقوبات مشددة"... الإمارات ترد على قرار دنماركي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء البيان الإماراتي، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تعليقا على قرار دنماركي، يحظر دخول رحلات الطيرات القادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى أراضيها بشكل مؤقت، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وقال مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإماراتية، فيصل لطفي: "كل المراكز المعتمدة في البلاد تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات".

ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية الإماراتية قوله إنه يجري حالياً التواصل مع الجانب الدنماركي، لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين.

وكانت الدنمارك قد اتخذت هذا القرار، بعدما أبدت شكوكا حول موثوقية فحص كورونا المستجد السابق للرحلات الجوية المجرى في الإمارات.

وقالت الدنمارك إن قرار تعليق دخول الرحلات القادمة من الإمارات سيستمر لمدة 5 أيام بداية من اليوم.

وقال وزير النقل الدنماركي، بيني إنغلبرشت، في بيان لوزارته: "رأينا في الماضي تحورات لفيروس كورونا قدمت من دبي، ولا يمكننا تجاهل مثل هذه الشكوك، وعليه كل الرحلات الجوية القادمة من الإمارات العربية المتحدة ستعلق لمدة 5 أيام".