شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 103 حالات وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، 103 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و92 حالة.



وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 2389 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 193 ألفًا و273 حالة.



وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 2720 حالة من الإصابة بـ "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و573 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 409 حالات، إلى جانب 140 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.