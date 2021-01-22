شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 1138 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا 1164 أمس ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 464 ألفا و844 حالة منذ ظهور الوباء فى الثانى من مارس الماضي.

وسجل المغرب 29 وفاة انخفاضا من 33 أمس ليصل إجمالى الوفيات إلى 8105 حالات، وتعافى 1351 حالة جديدة مما يرفع العدد الإجمالى للمتعافين إلى 440652.

وتسلم المغرب اليوم الجمعة مليونى جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19 ليصبح بذلك أول بلد أفريقى يحصل على شحنة كبيرة بما يكفى لبدء برنامج تحصين على مستوى البلاد، وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية أن البلاد ستستلم أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصينى يوم 27 يناير