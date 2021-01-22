شكرا لقرائتكم خبر عن "CNBC": قادة بالشرق الأوسط يؤيدون "روشتة" ترامب في التعامل مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب العديد من ساسة وقادة دول الشرق الأوسط الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، باستمرار النهج الذي اتبعته إدارة دونالد ترامب السابقة تجاه إيران، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي.

وترى دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تؤيد "بشكل مطلق" الاستمرار في الضغط على إيران لوقف أنشطته النووية وقطع الدعم عن المسلحين في ‏الشرق الأوسط.

وقال عمر غباش، مساعد وزير الثقافة والدبلوماسية العامة الإماراتية: "أعتقد أننا ما زلنا نؤيد ممارسة ‏أقصى قدر من الضغط - بالتأكيد"، وأضاف غباش الإماراتي إن بلاده لا تعارض اتفاقًا جديدًا ، لكنها عارضت الطريقة التي تم بها استبعاد بعض ‏دول المنطقة من الاتفاق النووي في عام 2015.‏

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسلك بايدن المسار الدبلوماسي ، على عكس دونالد ترامب ، الذي ‏فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، لكن ‏السياسيين في المنطقة أشادوا باستراتيجية ترامب.‏

وأعرب السياسيون الإسرائيليون عن دعمهم لسياسة الضغط الأقصى، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي ، ‏يوفال شتاينتز ، لمحطة سي إن بي سي "اعتقدنا أن سياسة الضغط الأقصى فيما يتعلق بإيران كانت مثمرة ‏للغاية .. إيران كانت تضعف ، إيران كان عليها تقليص بناء قوتها العسكرية وأيضًا دعمها لبعض ‏المنظمات الإرهابية مثل حزب الله وغيرها في المنطقة".‏

وقال الوزير الإسرائيلي إن الحملة التي كان يتبعها ترامب كانت "مثمرة للغاية"، وأضاف "لا ينبغي تجميد القدرة النووية الإيرانية فحسب ، بل يجب تفكيكها"، مؤكدا أن الأمر ‏يتعلق بأمان العالم وليس فقط إسرائيل أو دول الخليج.