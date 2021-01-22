جدل في لبنان... هل أرسل الحريري إلى الرئيس أول رسالة بخصوص "الفيديو المسرب"

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت الجمهورية قد ذكرت أن الحريري بعث رسالة إلى عون أكد له فيها أنه تجاوز الفيديو المسرّب وما تضمنه من إساءة شخصية له، لكنّ عون لن يبادر إلى الاتصال به ودعوته إلى لقاء في القصر الجمهوري إذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب إلى تشكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه وتمنى عليه أخذها في الاعتبار.

لكن المصادر المقربة من بيت الوسط أكدت أن الحريري تعامل منذ اللحظة الأولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحق.

وختمت المصادر بالقول "أما رسالة الرئيس الحريري إلى من يعنيهم الأمر فهي واضحة لم تتبدل. حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار".

والتقطت الكاميرات، خلال اجتماع جمع عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ في ​قصر بعبدا، وقد سأل دياب عون: "وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس"، فرد عون قائلا: "لا يوجد ​تأليف.. قال أعطاني ورقة، عم يكذب، عمل تصاريح كاذبة، وهلا ليك قديش غاب، ليك حظهن اللبنانيين، وهلا راح ع تركيا ما بعرف شو بيأثر".