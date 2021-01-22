شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة عشرات الفلسطينين خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق وأكثر من 15 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الشعبية التي انطلقت من وسط قرية بيت دجن بعد أداء صلاة الجمعة شرق نابلس .

وقالت مصادر طبية لوكالة "معا" الفلسطينية، إنه تم نقل إصابة واحدة لمستشفى رفيديا بنابلس جراء استهداف أحد الشبان بقنبلة غاز في الوجه وكان من بين المصابين نصر أبوجيش منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي بحالة اختناق شديد بعد استنشاقه بقنابل الغاز السام.

وأوضحت الوكالة، أن هذه المسيرة السادسة عشر منذ ما يقارب الثلاثة شهور والتي تخرج تنديدا لإقامة بؤره استيطانيه على الأراضي الواقعة في شمال شرق القرية.

وشارك في المسيرة المئات من الفلسطينيين يتقدمهم قيادات محلية من فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وقال نصر أبوجيش إن الفعاليات والمسيرات الشعبية ستتواصل حتى إزالة البؤرة الاستيطانية عن أراضي المواطنين وأن بيت دجن مصممه على ذلك بوحدتها الوطنية مهما كلف ذلك من ثمن.



إسعاف مصاب



المشاركين في المسيرة



رجل وسط جنود الاحتلال



غاز الاحتلال على الفلسطينيين