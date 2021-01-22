شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تؤكد توقيع صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء طائرات إف-35 من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الإمارات، أنها وقعت اتفاقات مع الولايات المتحدة فى آخر يوم كامل للرئيس السابق دونالد ترامب فى منصبه لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى فى صفقة بقيمة 23 مليار دولار.

وقالت سفارة الإمارات فى واشنطن فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه تم الانتهاء من خطابات الاتفاق يوم الثلاثاء لتأكيد شروط الشراء ومنها التكاليف والمواصفات الفنية وجداول التسليم المتوقعة.