شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان: الوضع الصحى صعب وخطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطى، الوضع الصحى فى لبنان بالصعب والخطير، مشيرة إلى أن العمل على مستوى البلديات بات أقوى وإذا استمرينا بالإغلاق والتزم المواطنون بالإجراءات فيمكن خفض عدد من يحتاج للدخول إلى المستفشى. وفق قناة «LBCI »اللبنانية.

وأضافت الشنقيطى، أنه إذا تم العمل بشراكة مستدامة مع ​البلديات،​ وكل الشركاء يمكن الوصول إلى مكان أفضل في مواجهة جائحة ​كورونا​، معربة عن أملها فى نهاية الأسابيع الأربعة أن تتعدل أرقام ​إصابات​ كورونا، وانخفاض عدد المرضى فى غرف العناية الفائقة.

وأوضحت الشنقيطي أن العمل اليوم هو لرفع القدرة الاستشفائية وعدد أسرة العناية الفائقة فى المستشفيات، وذكرت بأن 50 بالمائة من الخدمات الصحية اليوم فى لبنان اليوم عبر ​المستشفيات الحكومية،​ بعد أن كانت 10 بالمائة مقابل 90 بالمائة للمستشفيات الخاصة قبل جائحة كورونا​.

وشددت الشنقيطى على أنه لا توجد دراسة تؤكد أن دواء الإيفرمكتين فعال فى مواجهة عوارض كورونا، على الرغم بأن هناك تجارب سريرية عليه.

ولفتت إلى أن لبنان سيطعم ما بين 30 إلى 40 بالمائة من السكان، مشيرة إلى أن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد الذي أخذ موافقة حتى الساعة، واللقاحات الصينية وغيرها ما زالت محل دراسة حتى اليوم.