بتنسيق روسي... عودة 40 عائلة مهجرة إلى بلدتهم في ريف درعا الشمالي..فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - واكبت "سبوتنيك" العملية التي تمت بالتنسيق بين الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي، وأسفرت عن عودة 40 عائلة كانت تقطن في مخيم قرب قرية الغارية بريف درعا الشرقي.

وأشار موفد "سبوتنيك" إلى المنطقة بأن القرية انتقلت إلى سيطرة الجيش العربي السوري بعد اتفاقات المصالحة التي عقدت برعاية القوات الروسية، مشيراً إلى أن معظم العائلات العائدة كانت تعيش في مخيم صغير، وكانت تعاني ظروفا صعبة للغاية، وخاصة في ظل المناخ القاسي الذي يلف فصل الشتاء.

© Sputnik . Mohammad Damour بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا

وتوجه المواطن حسين علي محمد الذي عاد اليوم إلى قريته التي غادرها منذ سنوات، بالشكر الكبير للقوات الروسية التي أعادته وأقرانه إلى منازلهم وقريتهم.

بتنسيق روس 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روس 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روس 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روس 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour

بتنسيق روسي 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 10 © Sputnik . Mohammad Damour بتنسيق روس 40 عائلة مهجرة تعود إلى بلدتهم ريف درعا الشمالي، سوريا

وقال ممثل مركز المصالحة الروسي في المنطقة الجنوبية العقيد إيفانوف لـ "سبوتنيك":

شهدت محافظة درعا مؤخرا سلسلة من الاجتماعات التي عقدت برعاية مركز المصالحة الروسي في سوريا بين اللجان الأمنية والوجهاء ورجال الدين في عدد من مناطق ريف درعا، وذلك بهدف حل الحوادث الأمنية التي تعيشها المحافظة والمساعدة بعودة المهجرين إلى قراهم، وتسوية أوضاع الفارين من الخدمة العسكرية.