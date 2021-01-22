إسرائيل تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود السيادية من لبنان، قبل قليل، بعد أن تم رصدها وتعقبها طيلة الحادث.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة بلاده. وهو ما أكدته وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على "تويتر"، أيضا.

ومن جانبها، أوضحت القناة العبرية الـ"13"، أن سلاح الدفاع الجوي الإسرائيلي أو المراقبة الجوية رصدت طائرة مسيرة دخالت الأجواء الإسرائيلية إلى داخل منطقة الجليل بمسافة حوالي 150 مترا، وهبطت في كيبوتس "حانيتا"، وأن تلك القوات تمكنت من إسقاطها. دون ذكر تفاصيل أخرى.