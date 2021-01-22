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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين بالرصاص شرق خان يونس

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القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المزارعين الفلسطينيين بالرصاص في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.

 

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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