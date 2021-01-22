شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 50 مليار ليرة تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، المرسوم الرقم 7401 القاضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، على أن توزع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية. وفق مواقع إخبارية لبنانية.

وطلب عون من قائد الجيش العماد جوزف عون الإيعاز إلى من يلزم الإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولوية المحددة.

كذلك وقع عون المرسوم الرقم 7402 القاضي بتمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 13ديسمبر ضمنا وتاريخ 30مارس2020 ضمنا إلى13مارس 2021.

ومن جهة أخرى، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تم خلاله البحث في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلب على الأزمات التي يعاني منها".

ومن جانبه، أثنى حسان دياب على المبادرات التي اتخذها الأمين العام لمساعدة لبنان، لا سيما المشاركة في ترؤس مؤتمري باريس لدعم بيروت والشعب اللبناني والنداء العاجل الذي أطلقه إلى المجتمع الدولي للاستجابة للحاجات الفورية الناجمة عن الانفجار في مرفأ بيروت.

وأطلع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، الأمين العام على واقع انتشار فيروس كورونا وشدد على "الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرا لنفاذ قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة الملحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس.