شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 188 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 188 حالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس تسجيل 212 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365 ألفا و775 حالة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 357 ألفا و337، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6342 حالة.