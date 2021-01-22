شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: رتل تركى عسكرى يدخل سهل الغاب غربى حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن رتل تركى عسكرى يدخل سهل الغاب غربى حماة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن تركيا تقصف مناطق انتشار القوات الكردية فى ريف حلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المعنى بالأشخاص المحاصرين فى الأزمات فيديو لمعاناة ملايين النازحين فى سوريا فى المخيمات بسبب سوء أحوال الطقس القاسية، مؤكدا انتشار إصابات كورونا فى المخيمات.